Boris Johnson: "Europei 2028 in Russia? Dovrebbe ospitarli Kiev"

LONDRA - Per il premier britannico Boris Johnson, nonostante in precedenza avesse sostenuto la candidatura congiunta presentata da Regno Unito e Irlanda, dovrebbe essere l'Ucraina a ospitare Euro 2028. Dopo essere atterrato a Bruxelles per il vertice con i leader sull'Ucraina, a Johnson è stato chiesto del sorprendente annuncio della Russia, che si è detta pronta a ospitare l'edizione 2028 o 2032. Un'idea che va "oltre la satira", ha detto il premier britannico a Sky News. "La cosa migliore sarebbe che l'intero esercito russo si ritirasse immediatamente dall'Ucraina e consegnasse loro il torneo".