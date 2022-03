La Russia vuole gli Europei, Srna durissimo: "Sono fuori di testa"

DONETSK (Ucraina) - "Non posso credere che abbiano iniziato a chiedere di organizzare un torneo, dovrebbero essere tutti in prigione per quello che stanno facendo. Sono fuori di testa, probabilmente stanno scherzando. O semplicemente vivono in un loro mondo. Hanno vissuto così tanto isolati nel loro mondo e non nel nostro". A lanciare il durissimo attacco alla Federazione russa, che ha ufficializzato la propria candidatura alla Fifa per ospitare i Campionati Europei del 2028 o del 2032, è - in un'intervista concessa a Sport.ua - Darijo Srna, ex terzino della nazionale croata, per la quale ha indossato la maglia in ben 134 occasioni, oltre che dell'Hajduk Spalato, dello Shakhtar e, nella stagione 2018-19, del Cagliari, prima di tornare a Donetsk dopo aver appeso gli scarpini al chiodo per ricoprire la carica di direttore sportivo.