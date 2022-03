Molise, insulti razzisti in campo: squadra abbandona per protesta

CAMPOBASSO - Un episodio di razzismo nello sport è accaduto sul campo 'Pulla' di Limosano (Campobasso) durante la partita Sant'Angelo Limosano-Asd Lokomotiv Riccia, valida per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Prima categoria (girone B) disputata ieri pomeriggio. Secondo quanto riferito dalla società del Riccia frasi razziste sono state pronunciate nei confronti di Lamine Sow, centrocampista ventitreenne di origini senegalesi che milita nella squadra. "Durante l'incontro di calcio contro il S. Angelo Limosano - dice la società del Riccia in una nota - è accaduto un episodio gravissimo. Un nostro tesserato è stato più volte pesantemente offeso con frasi razziste da un giocatore della squadra avversaria. La decisione di abbandonare la gara è stata unanime. Episodi del genere non devono mai accadere, non bisogna giustificare e tantomeno minimizzare".