Wall Street Journal: "Abramovich soffre di sintomi da avvelenamento"

NEW YORK (Stati Uniti) - "Roman Abramovich ed alcuni componenti della delegazione ucraina hanno accusato sintomi da avvelenamento dopo un incontro a Kiev". È la clamorosa indiscrezione diffusa dal Wall Street Journal secondo cui l'oligarca russo, di mamma ucraina ed indicato come uno dei possibili mediatori del conflitto, avrebbe mostrato segni tipici quali occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione della pelle dei volti e delle mani. L'ormai ex patron dei Blues, che possiede anche il passaporto israeliano, si sospetta che potrebbe essere stato bersaglio di Mosca al fine di fargli sabotare le negoziazioni per porre fine alla guerra. Ad avvalorare questa tesi ci sarebbe la richiesta del premier ucraino Zelensky di non inserirlo nella black list di Stato. Nelle ultime ore Abramovic sarebbe volato a Mosca dalla Turchia, dove si era rifugiato per sfuggire alle sanzioni imposte dal governo britannico e dove domani si svolgerà un nuovo incontro tra delegazioni russe ed ucraina.