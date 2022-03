Ronaldo fuori dal podio dei 'paperoni': gli stipendi dei top player europei

TORINO - Non c'è Cristiano Ronaldo tra i 'paperoni' del pallone. Il portoghese ex Juve resta infatti fuori dal podio dei calciatori più pagati in Europa, che come spiega 'Marca' vede Neymar davanti a tutti. Il brasiliano del Psg ha rinnovato il contratto nel 2021 (scadenza nel 2025) e percepisce un salario di 49 milioni lordi a stagione (30 milioni al netto della tassazione francese). Stipendio più basso per Messi, suo compagno all'ombra della Tour Eiffel, che percepisce 40,5 milioni di euro lordi a stagione ma può godere di una serie di bonus tra cui quello 'di fedeltà' (30 milioni lordi, secondo quanto rivelato da 'L'Equipe', che gli verranno pagati il mese successivo alla chiusura del mercato estivo).