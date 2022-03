Al Khelaifi: "In Ucraina la gente muore e c'è chi pensa alla Superlega"

TORINO - "In Ucraina la gente muore, non ha un posto dove dormire e noi discutiamo per la Superlega?". Con queste parole Nasser Al Khelaifi torna all'attacco del progetto voluto da Real Madrid, Barcellona e Juventus: "I tre club che la vogliono - ha detto il presidente del Psg e numero uno dell'Eca ai microfoni di 'BBC Sport' - non hanno una visione finanziaria a lungo termine. Sanno che non ci sono possibilità e continuano a parlare del loro contratto legale. Quello che dimenticano è che il calcio è un contratto sociale, non un contratto legale, sventolano un foglio di carta. Anche io voglio giocare le grandi partite ovviamente e so cosa vuole il pubblico, ma non possiamo dire: 'Sei un piccolo club, sei fuori'. Deve essere un sistema aperto, sotto l'organo di governo, nel quale c'è rispetto per tutti".

I contrasti con Florentino Perez Al Khelaifi ha parlato poi del suo rapporto con Florentino Perez, presidente del Real Madrid: "Ci siamo incontrati per la sfida di Champions League e sono stato molto duro con lui. Gli ho detto che ero felice di parlargli, ma che se dovesse fare le cose alle mie spalle non mi interessa. Alla Superlega mi hanno invitato e avrei potuto prendere l'assegno da 400 milioni di euro, poi quando ho risposto di no hanno detto che non mi avevano invitato. Se avessi pensato a me stesso avrei potuto accettare, soprattutto durante la pandemia. Ma che dire dell'intero sistema, dei tifosi e dei valori che rappresentiamo?".