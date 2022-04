Star: "Ryan Reynolds, incredibile Deadpool: diventa portiere col Wrexham!"

WREXHAM (Galles) - Ryan Reynolds, attore che ha interpretato il supereroe Marvel Deadpool, ha preso proprio a cuore il Wrexham, la squadra di cui è co-proprietario, così a cuore tanto da...scendere in campo! Il tabloid "Star" infatti ha riportato che l'attore canadese Rob Lainton è fuori per la stagione, Christian Dibble sta faticando a livello prestazionale e il nuovo acquisto Lee Camp non è in forma. Inoltre la finestra di mercato è chiusa e quindi la compagine gallese non può intervenire. Reynolds ha dichiarato: "Certo, essere nei film di Hollywood e interpretare supereroi come Deadpool è divertente. Ma è tempo di una nuova sfida e sto assaporando la porta inviolata contro lo Stockport County più di qualsiasi Oscar che abbia mai voluto. Ho appena iniziato ad allenarmi per questo, ma posso promettere che quando arriveranno cross tirerò via la palla più forte di quanto Will Smith abbia colpito Chris Rock".