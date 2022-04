Ronaldinho ed il paragone su Mbappé: "Ha qualcosa di Anelka"

PARIGI (Francia) - Dal passato al presente del Paris Saint-Germain, Ronaldinho ha parlato di Kylian Mbappé in un'intervista rilasciata a RMC Sport. L'ex Barcellona e Milan ha elogiato il talento francese con l'augurio che possa fare la scelta giusta per il futuro: "Lo adoro, è fantastico. È un giocatore che fa venire voglia di guardare le partite e che può fare grandi cose - aggiunge - Secondo me può restare al Psg, ha tutto per fare bene, c'è una grande squadra. Ma può giocare ovunque con la sua tecnica... Spero solo che faccia le scelte giuste". Infine il fantasista brasiliano si è lasciato andare ad un paragone originale: "Kylian forte, bravo nel dribbling, veloce. È completo. Ha qualcosa di Nicolas Anelka, è molto simile"