Dinamo Kiev: amichevoli con Milan, Psg e Barcellona per l'Ucraina

"Partite per la pace. Fermiamo la guerra", questo lo slogan ufficializzato sui social dalla Dinamo Kiev per le prossime gare amichevoli che la squadra ucraina affronterà tra aprile e giugno 2022 contro diversi club europei, tra cui anche Milan, Psg, Barcellona, Ajax e Borussia Dortmund. Il campionato in Ucraina è fermo da quando è scoppiata la guerra con la Russia, l'organizzazione di queste sfide internazionali è un modo per allenare la formazione di Lucescu, ma soprattutto per donare in benificenza il ricavato dei match alla popolazione ucraina.