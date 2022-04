Luigi Boccia: "Umbro con i giovani a scuola da Totti"

Buongiorno Boccia, come nasce questo ritorno di fiamma di Umbro per il nostro calcio?

«È una precisa strategia partita con un importante investimento nell’attività di ricerca e sviluppo nel segmento calcio. Nel 2021 è nato un team dedicato al pallone, che continua a crescere. Piuttosto che a operazioni di puro intervento economico, stiamo dando la priorità a progetti innovativi e sostenibili di branding. Abbiamo un piano triennale, già avviato con successo con le sponsorship di academy di rilievo nazionale e progetti di lungo periodo».

Tra le academy sponsorizzate Umbro c’è anche quella di Francesco Totti.

«Stiamo partendo da academy d’élite, associate a personalità iconiche del calcio internazionale. La Totti Soccer School è un fondamentale riferimento in questo panorama, nonché una realtà che sposa perfettamente i valori di Umbro. Si distingue per progetti umanitari, di alta qualità tecnica e di didattica in campo. Dal 2003 hanno creato un progetto denominato “Diamo un calcio alla disabilità” con l’obiettivo di sostenere il percorso educativo, motorio e relazionale intrapreso dai ragazzi con disabilità intellettive. In ambito tecnico, invece, adottano la metodologia “Coerver coaching”, un programma scolastico per allenatori e giocatori ispirato alla filosofia del leggendario allenatore olandese Wiel Coerver. La scuola è presieduta da Riccardo Totti, fratello maggiore di Francesco, storico capitano della Roma, ed è diretta da Claudio D’Ulisse, tra i migliori allenatori di calcio giovanile in Italia».

C’è dell’altro?

«Da pochi giorni abbiamo chiuso un accordo anche con la scuola calcio FD18 di Federico Dionisi. Sponsorizziamo anche l’academy dell’ex Napoli e Lazio Massimiliano Esposito, che si trova a Padova, e quella di un altro ex laziale: Cristian Ledesma. E poi la Lodigiani, club specializzato nella scoperta dei talenti».

A parte le scuole calcio, state puntando più sui giocatori che sulle squadre di club tradizionali. Perché?

«Preferisco dire che puntiamo decisamente a progetti speciali, che includano valori e storie da raccontare senza dimenticare il calcio amatoriale, il più autentico, quello che rappresenta i reali valori del football. Che è uno sport democratico, per tutti. In questo momento, tra i giocatori protagonisti in Italia, abbiamo scelto come ambasciatori Federico Dionisi dell’Ascoli e Lorenzo Tarantola, Under 17 della Juventus. E presto annunceremo nuovi accordi. Umbro è il brand calcistico più antico del mondo, fondato nel 1924, ed è questo presupposto che intendiamo tutelare e adottare come facilitatore per le attività da intraprendere. Sia nella scelta propositiva dei nostri calciatori Ambassador sia per i club professionistici con i quali siamo in contatto. Abbiamo preso una decisione coraggiosa, ma ampiamente ponderata: gestire questo business in modo direzionale, escludiamo per il momento intermediari per selezionare al meglio i nostri partner ed assicurare loro progetti anziché semplici forniture di prodotto. Gestire al meglio le relazioni, ottimizzare attività utili a creare valore aggiunto a noi e ai team con cui collaboriamo».