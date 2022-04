Il ct dell'Ucraina: "Non c'è rabbia, ma solo odio verso la Russia"

KIEV (Ucraina) - La guerra ha totalmente cambiato la vita di Oleksandr Petrakov, commissario tecnico dell'Ucraina, che condanna fermamente l'invasione russia del suo Paese. Il 64enne ct non ha lasciato la sua casa di Kiev ed è pronto a scendere al fronte: "La mia famiglia mi ha chiesto di spostarmi nell'Ucraina occidentale, ma io ho rifiutato - racconta al giornale inglese The Guardian - ho detto: 'Vengo da Kiev, non posso andarmene'. Non pensavo che fosse una decisione corretta lasciare la capitale, perché le persone devono difendersi, non possono scappare. Ho pensato, se vengono a Kiev, prenderò un'arma e difenderò la mia città. Sentimenti? C'è solo odio. Non è rabbia, le persone odiano coloro che hanno invaso la loro terra. Abbiamo bisogno di tempo per calmarci, ma per ora, ripeto, c'è solo odio. Hanno distrutto le nostre città".