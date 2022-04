Superlega, Laporta: "Al fianco di Perez per promuovere il progetto"

BARCELLONA (Spagna) - La rivoluzione in panchian portata da Xavi ed i rinforzi del mercato hanno rivitalizzato il Barcellona ed il presidente Juan Laporta che crede ancora sia nella Liga che nella Superlega . Il numero uno azulgrana ha parlato un'intervista concessa a TVE del progetto della Superlega confermando la volontà di sostenere il progetto scoccando frecciate a Paris Saint-Germain e Manchester City : "Continua. Stiamo promuovendo il progetto insieme a Florentino Pérez, con cui parlo spesso. È un modo per salvare il calcio europeo. È evidente che dobbiamo inserirlo nel quadro del calcio europeo e senza distruggere le leghe statali. Sono essenziali per noi"

Laporta: "Stiamo combattendo contro Psg e City"

Il presidente del Barça ha indicato direttamente i parigini e i Citizens come il modello di club contro il quale vogliono confrontarsi: "Non possiamo permettere che il calcio europeo sia nelle mani di Stati che non fanno parte dell'Unione Europea. È chiaro che City e PSG hanno una macchina per fare soldi e noi stiamo combattendo contro quella. Non solo i tre club che io ho sto parlando, ma di altri che tacciono, ma da dietro ci danno il loro appoggio”.

Laporta: "Liga? Possiamo vincere"

Il netto successo nell'ultimo Clasico contro il Real Madrid ha riacceso le speranze del Barcellona che però, oggi, insegue a 12 punti di distanza (con una gara in meno). Malgrado il gap importante il presidente ci crede: "Sono convinto che possiamo vincere il campionato. Nell'ultima parte di stagione siamo molto forti, la squadra che lavora a pieno regime, un allenatore che ha le idee chiare e ci fa giocare il nostro calcio genuino, abbiamo recuperato la nostra essenza e dobbiamo vai con ottimismo e voglia di andare per la Liga. Non sarà facile, è evidente che è una grande sfida, ma la vedo fattibile".

Laporta: "No follie per Haaland. Messi? Se mi chiamasse..."

Grazie all'ingresso dello sponsor Spotify e l'adesione al fondo di investimento CVC Capital Partners il Barça recupererà la forza finanziaria per poter competere nel mercato. Tuttavia, Laporta è stato chiaro che non vuole ipotecare di nuovo il club nemmeno per arrivare al fuoriclasse Erling Haaland. "L'organizzazione viene prima di giocatori, allenatori, dirigenti e dirigenti. Non faremo incorporazioni che alterino il nostro sistema salariale. Vogliamo massimizzare la squadra rispetto alle individualità. Non ho intenzione di dare alcun nome perché alzerebbe il prezzo e renderebbe un disservizio al Barça". Sul possibile ritorno di Messi: "Se Leo volesse parlarmi del ritorno al Barça, sarei felicissimo".