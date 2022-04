Spavento per Trentalange e Ciampi, ricoverati dopo un incidente in A1

Grande paura - senza particolari conseguenze - per il presidente dell'Aia, già dimesso, e per il responsabile della Can C, ancora in ospedale

02 . 04 . 2022 20:46 1 min trentalangeCiampiA1

© Twitter Aia

COLLEFERRO (Roma) - Grande spavento per il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange che la scorsa notte è rimasto coinvolto, insieme al responsabile della Can C Maurizio Ciampi, in un incidente stradale in A1 all'altezza di Frosinone. Trentalange e Ciampi sono stati ricoverati all'ospedale di Colleferro - il primo è stato già dimesso e sta tornando a Torino - e hanno riportato alcune fratture ma fortunatamente nulla di particolarmente grave. L'Associazione Italiana Arbitri augura ad entrambi di ristabilirsi velocemente. Da non perdere Trentalange sul Var Trentalange difende gli arbitri Tutte le news di Calcio

