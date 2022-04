Caso Plusvalenze: Juve, Napoli e altri 9 club deferiti. Ecco le date del processo

TORINO - E' stata fissata al 12 aprile la prima udienza del processo sportivo a carico di Juve, Napoli e le altre 9 società (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara, Delfino Pescara 1936), che proseguirà il 14 e il 15, in videoconferenza. L'accusa è quella di "avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei giocatori per valori eccedenti quelli consentiti" per incidere sul rilascio della licenza nazionale. Tre giorni fa il deferimento per gli 11 club dalla Procura Figc e ora si passa alla fase successiva dell'inchiesta.. I tempi della magistratura federale sono infatti stati accorciati con l'introduzione del nuovo codice di giustiza, voluta dal presidente Figc, Gabriele Gravina, nel 2019.