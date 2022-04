Europei U17, gironi sorteggiati ma l'Italia dovrà attendere l’élite round

HERZLIYA (ISRAELE) - Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale dell'Europeo Under 17, in programma dal 16 maggio al primo giugno in Israele. L'Italia dovrà ancora aspettare l'esito della seconda fase di qualificazione del Gruppo 6 (insieme a Polonia, Kosovo e Ucraina) in programma a Siena dal 20 al 26 aprile. Il sorteggio di svolto oggi a Herzliya, cittadina poco a nord di Tel Aviv, svela però agli Azzurrini dove si potrebbero ritrovare dopo l'élite round. La squadra di Bernardo Corradi sarà inserita nella terza posizione del Girone A, insieme ai padroni di casa di Israele, Germania e Lussemburgo, in caso di vittoria. I ragazzi di Corradi si ritroveranno invece nel Girone B, composto da Francia, Olanda (campioni in carica) e Bulgaria, se finiranno al secondo posto. Il tecnico Bernardo Corradi ha commentato così il sorteggio: "Arrivati alle fasi finali tutte le squadre sono temibili. Il nostro primo obiettivo, naturalmente, è superare la seconda fase di qualificazione e conquistare il pass per Israele. Metteremo in campo tutte le nostre capacità per arrivare primi e in questo caso, saremmo collocati nel girone A dove, comunque, incontreremmo delle difficoltà: affrontare i padroni di casa, per esempio, che godranno del favore del pubblico; avere di fronte una squadra come il Lussemburgo che nell'élite round è riuscita a superare l'Inghilterra e qualificarsi, per non parlare poi della Germania che non ha bisogno di presentazioni".