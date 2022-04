È morto Emiliano Mascetti, bandiera del Verona ed ex Torino: il cordoglio

Dopo una lunga malattia è morto all'età di 79 anni Emiliano Mascetti. Storico capitano e vera e propria leggenda dell'Hellas Verona, era nato a Como l'11 marzo 1943. Proprio con i Lariani aveva mosso i primi passi nella sua carriera da calciatore che lo porterà, a vestire anche le maglie di Pisa (1965-1967) e Torino ((1973-1975). Mascetti, però, fu soprattutto un'icona dell'Hellas Verona, club con il quale ha giocato per ben 11 stagioni divenendone il recordman di presenze in Serie A.

Da ds del Verona vinse lo storico scudetto del 1985

Chiusa la carriera di calciatore, intraprese il ruolo di ds del club veneto vincendo lo storico scudetto 1984-85. Trasferitosi alla Roma, nella Capitale visse otto anni importanti, dal 1988 al 1996, portando il club a vincere una Coppa Italia e a disputare una finale di Coppa Uefa. Dal 1996 al 2002 è stato il direttore sportivo dell'Atalanta prima di iniziare una collaborazione con la Sampdoria.

Il cordoglio di Verona e Torino

L'Hellas Verona, con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha voluto ricordarlo così il suo ex capitano: "Il Presidente Setti e tutto l'Hellas Verona Football Club piangono la scomparsa della Leggenda gialloblù Emiliano ‘Ciccio’ Mascetti, dapprima bandiera sul campo e poi Direttore Sportivo dello Scudetto. Un abbraccio colmo di affetto e commozione al figlio Matteo e a tutta la famiglia". Messaggio di cordoglio anche del Torino: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi intorno alla famiglia Mascetti per la scomparsa di Emiliano Mascetti, ex centrocampista granata e poi apprezzato dirigente sportivo".