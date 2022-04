Sun: "Fifa, Infantino non si arrende e rilancia: Mondiale ogni 3 anni!"

ROMA - Dopo aver ammesso la propria sconfitta sul progetto per disputare il Mondiale ogni biennio Gianni Infantino avrebbe già avviato un nuovo piano per proporre un'alternativa. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese 'The Sun' il presidente della Fifa vorrebbe organizzare la Coppa del Mondo ogni tre anni come parte di un ciclo di tornei di 36 mesi. Con il nuovo progetto di Infantino il primo anno vedrebbe il Mondiale per club ampliato a 24 squadre, l'estate di mezzo porterebbe alla disputa dei campionati continentali, come l'Europeo e la Copa America, mentre il terzo anno sarebbe appunto quello della Coppa del Mondo. Infantino ha accennato a questa possibilità già in occasione del congresso delle associazioni dei 211 membri, tenutosi la scorsa settimana a Doha, sostenendo che era "fondamentale fare qualcosa, che si tratti di un Mondiale ogni due anni o ogni tre anni”.