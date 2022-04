Fair play finanziario: sui prestiti si cambia da luglio

Anche il regolamento relativo ai prestiti subirà modifiche dal 1° luglio. Per ciascuna squadra è stato fissato un tetto massimo di otto giocatori prestabili o da acquisire in prestito. Nella stagione 2023- 24 la quota scenderà a sette, mentre dall’annata 2024-25 si ridurrà a sei. La Juventus, così come tutte le altre società che fanno uso anche di questo strumento, si dovrà adeguare, fermo restando che le nuove regole non toccheranno i calciatori formati nei club e quelli di età pari o inferiore ai 21 anni. Due esempi nel caso dei bianconeri: Nicolò Fagioli si sta giocando la promozione con la maglia della Cremonese e Filippo Ranocchia milita nel Vicenza, entrambi sono nati nel 2001 e dunque nel caso in cui accettassero un nuovo trasferimento, potrebbero farlo ancora a titolo temporaneo. Tra le altre limitazioni in vigore da luglio, il prestito dovrà durare un anno al massimo, saranno consentiti al massimo tre prestiti a oppure da una stessa società, oltre al divieto di sub-prestiti. L’obiettivo è lo sviluppo dei giovani promuovendo l’equilibrio competitivo.