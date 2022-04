Top U23 all'esordio: Frattesi guida gli italiani, Zima e Ricci per il Toro. C'è anche la Juve

Il futuro - e pure il presente - del calcio moderno è dei giovani, anche se in Italia procediamo a rilento. All'estero sbocciano con più frequenza i talenti del domani e, soprattutto, trovano subito spazio anche nelle big d'Europa, consacrandosi a livelli top e bruciando le tappe del successo. Il CIES, che da sempre stila classifiche in base a dati statistici legati al calcio, ha fornito un'altra interessante graduatoria: la top 50 degli under 23 con il valore di mercato più alto che hanno fatto il loro esordio in questa stagione in uno dei cinque maggiori campionati europei. Comanda il Lipsia che vanta Gvardiol (96,2 milioni di euro) e Szoboszlai (60,3 mln), chiude il podio Gavi del Barcellona (58,6). Ma spuntano anche gli italiani, con Sassuolo, Bologna, Venezia, Torino, Genoa, Spezia e Juve protagoniste.