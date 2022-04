Paura per l'ex Napoli Rincon: è in terapia intensiva dopo un incidente

CALI (Colombia) - Freddy Rincon, ex calciatore colombiano visto anche in Italia con la maglia del Napoli, è ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale San Josè di Buga dopo essere stato vittima di un brutto incidente stradale. Il colombiano, stando al report della polizia di Valle del Cauca, viaggiava in compagnia di una donna spagnola e durante il tragitto ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un autobus. Il colonnello Mariano Botero ha dichiarato che: “A causa del manto stradale bagnato il veicolo che conduceva il signor Freddy Rincon è uscito di strada, causandogli multiple fratture e una ferita alla testa”. Un portavoce dell'ospedale ha riferito che Rincon ha sofferto di un trauma craneoencefalico, una ferita al cuoio capelluto e fratture multiple ai piedi.