Plusvalenze, le richieste dei PM per Agnelli, Paratici, Nedved, Arrivabene e De Laurentiis

ROMA - 16 mesi e 10 giorni di inibizione per Fabio Paratici, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Juventus e oggi al Tottenham, 12 mesi per il presidente bianconero Andrea Agnelli, 8 per il vicepresidente Pavel Nedved e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, 6 e 20 giorni per il ds Federico Cherubini più una maxi-multa da 800mila euro. Queste le prime richieste avanzate dal Tribunale federale nazionale della Figc presieduto da Carlo Sica dove è iniziato il processo sportivo sul caso plusvalenze fittizie che ha coinvolto 11 squadre italiane e 61 dirigenti, accusati a vario titolo di illeciti amministrativi. La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, ha usato la mano pesante per la società bianconera e anche per il Napoli: è di 11 mesi e 5 giorni la richiesta per il presidente Aurelio De Laurentiis e 392.000 euro di ammenda alla società.