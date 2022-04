Plusvalenze, i calcoli dei pm arrivano da un sito web!

TORINO - La domanda, a questo punto è: nel prossimo calciomercato, al momento di chiudere un’operazione, i club dovranno chiedere il parere degli esperti per sapere se il prezzo è giusto? Per esperti si intende quelli che hanno compilato la tabella della Procura Federale, stabilendo il «giusto prezzo» per i giocatori coinvolti nell’inchiesta sulla presunta irregolarità delle plusvalenze. Perché al netto delle richieste dell’accusa e della sentenza attesa venerdì, il nocciolo di questa vicenda non è un dettaglio per il mondo del calcio. Il metodo per calcolare con oggettività esattezza il prezzo di un giocatore potrebbe essere il sacro Graal del calciomercato che diventerebbe finalmente scienza. Il tema del “fair value” di un giocatore, per esempio, è al centro di molti dibattiti della Fifa e lo stesso Infantino aveva ipotizzato la creazione di un algoritmo universale per poter stabilire il valore e stabilizzare un mercato che non ha regole né punti di riferimento precisi. È quindi interessante capire quale sia il criterio con cui gli esperti della Procura Figc abbiano trovato il metodo per stabilire se una plusvalenza sia fasulla o meno.