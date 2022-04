Rincon muore a 55 anni dopo un incidente: il cordoglio del Napoli

Calì (Colombia) - Il mondo del calcio piange Rincon. L'ex campione colombiano, in Italia con la maglia del Napoli nella stagione 1994-95, prima di essere ceduto al Real Madrid, si è spento nella clinica Imbanaco di Calì all'età di 55 anni, tre giorni dopo il terribile schianto tra il veicolo cui era alla guida - dopo aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso - ed un autobus. "Nonostante tutti gli sforzi della nostra équipe medica, Freddy Eusebio Rincon Valencia non ce l'ha fatta", il breve comunicato diramato dal il dottor Laureano Quintero. Rincon era arrivato in ospedale con un grave trauma cranico e diverse fratture