Ancelotti: "La Juve quarta sorprende, ma presto tornerà a competere"

MADRID (Spagna) - All'indomani del successo di Siviglia , che ha proiettato il suo Real Madrid ad un passo dalla vittoria della Liga , Carlo Ancelotti racconta a Radio anch'io lo sport su Radio 1 le sue sensazioni sul finale di stagione dei Blancos, ma si concede anche ad un'analisi a tutto tondo del campionato italiano e delle "sue" squadre, dal Milan al Napoli , passando per la Roma e la Juventus , con uno sguardo sul futuro. In particolare, sui bianconeri fuori dalla lotta per lo Scudetto, afferma: "Il quarto posto della Juventus per la seconda volta di fila un po' sorprende, sì. Penso sia un periodo di transizione. Hanno fatto importanti investimenti come Vlahovic e sono certo che presto torneranno a competere".

Ancelotti e il segreto delle "remuntade" del Real

"Le rimonte col Chelsea e poi ora col Siviglia? In realtà mi piacerebbero partite più tranquille, ma sta venendo fuori la magia di questo club, di questa squadra e di questi giocatori. Manca poco alla fine della stagione e speriamo di chiuderla nel migliore dei modi. Posso solo dire di essere un allenatore fortunato. Sto allenando una squadra che sento molto e che mi dà grande soddisfazioni. Per storia, tradizione e qualità, il Real Madrid ha le possibilità di competere fino alla fine. Adesso abbiamo una sfida durissima contro il City. Ci giochiamo le nostre carte. È stata durissima anche contro Psg e Chelsea. La nuova regola del gol in trasferta che non vale più doppio rende queste sfide più equilibrate e avvincenti"".

Sogno Mbappè ancora possibile

Sulla possibilità che Mbappé arrivi al Real Madrid, Ancelotti non si nasconde: "Il futuro di questo club, grazie al presidente Perez, è di altissimo livello. E lo sarà anche nei prossimi anni a prescindere dai giocatori che possono venire. Il Real Madrid ha fatto la storia del calcio nel dopoguerra e continuerà a farlo per molti anni ancora".

Ancelotti, la volata scudetto e il futuro

Ancelotti, poi, non si sottrae al classico pronostico sulla volata tricolore: "Il Milan ha possibilità, come le hanno Inter e Napoli. Penso sarà una battaglia fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. È una corsa molto equilibrata. Ci saranno ancora risultati a sorpresa. Il Milan mi ha dato tanto, ma parlare di un mio ritorno è prematuro. Intanto c'è Maldini, che sta facendo un lavoro strepitoso. Al Napoli sono stato molto bene, poi come a Parigi sono accadute una serie di cose che hanno portato all'interruzione del rapporto. Certe volte è la cosa migliore per tutte le parti coinvolte. La Roma di Mourinho? Credo che Jose stia facendo un lavoro straordinario, ha restituito entusiasmo a una piazza che ne aveva bisogno e ora sta facendo valere le sue qualità. Penso che potrà scrivere un'importante pagina della storia giallorossa".