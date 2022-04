Bundash, dalla guerra in Ucraina al trionfo grazie all'Atalanta e a Malinovskyi

BORGARO TORINESE - C'è una voce che sovrasta le altre nell'urlo di gioia che squassa la Pasquetta a Borgaro, nella prima cintura di Torino. L'urlo al cielo è quello dell'Atalanta, il cui florido vivaio ancora una volta ha ribadito la propria grandezza, questa volta centrando il successo nel prestigioso appuntamento con il Torneo Maggioni-Righi , rassegna giovanile internazionale riservata a formazioni Under 17. La voce che si staglia decibel oltre il coro bergamasco, invece, è insospettabilmente quella di Vasyl Bundash , il più piccolo della comitiva. Per caratteristiche fisiche, ma soprattutto per età, dato che la sua carta d'identità segnala nel 2006 l'anno di nascita, a differenza di compagni e avversari per lo più nati nel 2005. Il 16enne di nazionalità ucraina, in realtà, la maglia della Dea non l'aveva mai indossata: da anni milita nel settore giovanile dello Shakhtar Donetsk, di cui rappresenta uno dei prospetti più luminosi, e soltanto da un mese ha scoperto anche gli angoli più reconditi di quella fabbrica di talenti che risponde al nome di Zingonia. Solo che Vasyl, rispetto a tanti coetanei da tutto il mondo, non è arrivato in Italia per inseguire e per alimentare il suo sogno di calciatore. Quello è quasi un effetto collaterale, una piccola opportunità all’interno di un disegno molto più grande. E atroce. Perché Vasyl, come milioni di connazionali, è stato costretto a dribblare le bombe per strada e non gli avversari sul rettangolo di gioco, scappando in maniera disperata dalla sua stessa terra per sfuggire a una guerra assurda e cruenta.

L'impegno di Malinovskyi

E non è un caso che, da questo tragico scenario, sia nato un solido rapporto proprio con l’Atalanta. Ad aiutare Vasyl e due suoi compagni di squadra a lasciare l’Ucraina per trovare riparo in Italia, infatti, è stato il suo connazionale nonché nerazzurro Ruslan Malinovskyi, che insieme alla moglie Roksana sta dedicando tutto se stesso negli ultimi mesi per aiutare i profughi del suo Paese. Il rifinitore di Gasperini in queste settimane ha promosso raccolte fondi (tra le tante, tutte preziose, attivate dallo scoppio della guerra anche la sottoscrizione di Tuttosport, insieme all’Unione Genitori Italiani e all’Ospedale Infantile Regina Margherita, in favore dei piccoli pazienti ucraini ospitati dalla struttura ospedaliera di Torino), donato in prima persona, incontrato tanti giovani che nel bergamasco hanno trovato accoglienza. E ha attivato tutti i contatti possibili, anche e soprattutto nel mondo del calcio, per strappare a scenari di morte ragazzi che vorrebbero solo continuare a inseguire il rimbalzo di un pallone su un tappeto verde. Come i tre ragazzi del vivaio dello Shakhtar, appunto, accolti in un albergo vicino a Zingonia in virtù all’impegno e alle continue telefonate di Malinovskyi per organizzarne il viaggio. L’Atalanta li ha abbracciati e, grazie al via libera di Figc e Shakhtar stesso, li avrebbe voluti schierare tutti in occasione dell’appuntamento di Pasqua a Borgaro. Ma uno ha patito un piccolo infortunio, mentre un altro è stato selezionato nelle Nazionali giovanili, che nel frattempo hanno ripreso l’attività all’estero. Così al Maggioni-Righi, nell’organico di mister Fioretto, si è presentato soltanto lui: il piccolo Bundash. Che non parla ancora italiano, ma in campo si fa sentire eccome, con la voce e con la costante presenza in mezzo al campo. Che è il più piccolo di tutti, ma spicca in mediana per qualità tecniche e doti atletiche. Al punto che tecnici e addetti ai lavori hanno voluto premiarlo con il titolo di miglior giocatore del torneo: in barba al fatto che fosse sotto età e certo non per un gesto di umana compassione. Perché il centrocampista ucraino ha disputato da titolare tutte le gare della rassegna borgarese - cinque in quattro giorni, comprese semifinale e finale nella sola giornata di ieri - e ha contribuito a trascinare la sua squadra al successo. Nonostante sia da poco in gruppo, nonostante gli ostacoli nella comunicazione. Ma la lingua del calcio, per chi sa padroneggiarla come si deve, è una sola ed è universale. E ha portato Bundash a festeggiare in mezzo ai compagni, dopo il 3-0 inflitto al Genoa nell’ultimo atto, con tutta la voce che aveva in corpo. Unendo la gioia per il successo sportivo alla rabbia per le immagini di un Paese martoriato, la suaUcraina, che continuano a scorrere sotto i suoi giovani e innocenti occhi. Con il pensiero che corre costantemente a mamma, papà, sorella e fratellino: li vede ogni giorno, grazie all’ormai consolidata abitudine di una videochiamata verso sera, ma loro sono ancora tutti a casa. E in lontananza non sentono giovani calciatori esultare per un gol, ma soltanto il vigliacco sibilo delle bombe russe.