Mancini, il padre: "In Ucraina lo stesso orrore che ho vissuto da bambino"

TORINO - Si avvicina la ricorrenza del 25 aprile e per parlarne Famiglia Cristiana ha ospitato Aldo Mancini , padre del commissario tecnico della Nazionale Roberto: "Ero un bambino, ma mi abituai a vedere scene atroci. Mio padre sfuggì per un soffio alle camicie nere di Mussolini che volevano ucciderlo".

La testimonianza del padre di Mancini

Il papà del ct azzurro ha poi proseguito: "Me lo ricordo come se fosse ieri quel 25 aprile del 1945. Abbiamo cantato e ballato tutto il giorno. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Sandro Pertini: persone che hanno dato tutto per non farci vivere più quell'orrore. E invece, adesso, alla mia età, mi tocca di rivedere alla tv in Ucraina quelle stesse immagini che vedevo da bambino".