RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Pelé è stato dimesso dall'ospedale di San Paolo, che ha riportato il seguente bollettino medico: "Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall'Ospedale Israelita Albert Einstein giovedì 21 aprile 2022. Il paziente è in buone e stabili condizioni cliniche". Pelé è stato ricoverato per due giorni per sottoporsi agli esami di routine legati alla rimozione del tumore al colon di inizio settembre 2021.