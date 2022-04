Uefa, il 10 e l'11 maggio esecutivo e congresso a Vienna

NYON - La Uefa ha annunciato che mercoledì 11 maggio, presso il Messe Wien Exhibition Congress Center di Vienna, si svolgerà il 46° Congresso Ordinario. Orario di inizio alle 10 con conferenza stampa di chiusura del numero 1 della Confederazione del calcio europeo, Aleksander Ceferin, prevista intorno alle 12.Fra i principali punti all'ordine del giorno: "Relazione del presidente e del Comitato Esecutivo Uefa e relazione dell'amministrazione Uefa 2020/21; Questioni finanziarie - accettazione della relazione finanziaria e dei rendiconti finanziari per il 2020/21 e approvazione del budget per l'anno finanziario 2022/23; Aggiornamento sui comitati Uefa; Ratifica dei nuovi membri degli organi Uefa per l'amministrazione della giustizia". Prima del Congresso, il Comitato Esecutivo Uefa si riunirà martedì 10 maggio sempre a Vienna.