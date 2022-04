TORINO - Un record dell’altro mondo. Del mondo femminile che ha messo la freccia sui maschietti. Nella semifinale di andata della Champions League in rosa, il Barcellona ha battuto 5-1 il Wolfsburg davanti agli spettatori del Nou Camp in visibilio. Per la precisione sugli spalti erano in 91.648: record mondiale per una partita di calcio femminile. Battuto quello precedente, sempre del Barça con 91.553 nel Classico con l’Atletico Madrid.