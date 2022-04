Maradona Junior: "Messi è grande, ma papà non era umano"

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Non ci sono dubbi su chi sia il migliore di tutti i tempi tra Maradona e Messi, almeno per Diego Maradona Jr, intervenuto in una trasmissione radiofonica argentina: “Messi è il migliore del suo tempo, ma mio padre è il migliore della storia. Nessuno può eguagliarlo. Messi è il migliore della storia umana. Mio padre non era umano, questa è la differenza". Un'adorazione non solo calcistica per il 35enne primogenito del Pibe de oro che rivela di aver perdonato suo padre proprio quando lo ha riconosciuto come figlio legittimo.