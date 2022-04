As: "Carew indagato per evasione: rischia la prigione"

OSLO (Norvegia) - Giorni di grande preoccupazione per John Carew, accusato dalla giustizia norvegese di evasione fiscale. L'ex centravanti di Roma, Valencia, West Ham e Aston Villa, secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo "As", sarebbe indagato per aver eluso i controlli per un totale di 27 milioni di sterline. Nel caso in cui Carew non riuscisse a provare la sua innocenza, rischierebbe addirittura il carcere, con una condanna fino a 6 anni di reclusione. A spiegare la serietà della situazione in cui si trova Carew, le dichiarazioni di Marianne Bender, procuratore generale di Oslo: "Si parla di una caso di evasione fiscale protratta per molti anni e riguardante una notevole quantità di denaro". Accuse circostanziate, cui Berit Reiss Andersen, avvocato del norvegese, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è dedicato alla carriera cinematografica, replica così: "Carew è vittima di un equivoco sulla legge tributaria, essendo stato erroneamente convinto di risultare ancora fiscalmente legato al Regno Unito. Ora però ha capito lo sbaglio ed è disposto a risolvere al più presto la situazione, risarcendo quanto dovuto".