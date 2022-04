Lazio-Milan: quote, pronostico e statistiche

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma. Il Milan al momento è più avanti in classifica ma questo non vuol dire che la Lazio non possa fare lo “sgambetto” ai rossoneri. Immobile e soci davanti al proprio pubblico con 36 reti fatte e 20 subite sono riusciti a conquistare almeno un punto in 14 incontri su 16 (9 vittorie, 5 pareggi).

I numeri dei rossoneri, scopri il pronostico

I numeri fatti registrare dal "Diavolo" in trasferta in questa stagione sono buoni (11 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta con 33 reti realizzate e soltanto 17 subite) ma nelle ultime settimane l’undici di Pioli non ha mostrato un gran feeling con il gol (solo 2 reti nelle precedenti 3 giornate). Leao e compagni però hanno più di un motivo per andare a segno (Scudetto su tutti). Ok il Goal al triplice fischio.