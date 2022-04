Sampdoria, Giampaolo: "Buon punto, potevamo fare di più"

VERONA - Dopo il pari contro il Verona, l'allenatore della Sampdoria , Marco Giampaolo , ha parlato così in ai microfoni di Sky Sport: "Il Verona è una squadra forte e in salute. Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Abbiamo faticato ad entrare in partita, poi c'eravamo. Un buon punto, ma potevamo fare meglio".

Svolta in campo

"Contro il Verona non c'è altro modo di giocare, altrimenti perdi in parità numerica perchè trovano sempre l'uomo in più e hanno sempre la superiorità in fascia. Sapevamo di fare questa partita da settimane. Adesso siamo lì e dobbiamo rimanerci. Sensi e Candreva sono abituati a fare campionati di vertice, all'alta tensione. Adesso siamo lì e dobbiamo rimanerci. C'è poco da fare. Da quando sono arrivato tatticamente ho cambiato tutto".

Cambi in corso d'opera

"Sia Ferrari che Augello hanno chiesto il cambio. Quando sei costretto a togliere due difensori che hanno giocato quasi tutta la partita è inevitabile che ne risenti. Però bisogna morirci in campo prima di uscire".

Ritiro e derby

"Questa settimana ci siamo allenati bene. Al derby ci penseremo".