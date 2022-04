Raiola non è morto, Zangrillo: “Sta combattendo”

Mino Raiola è vivo. Si era diffusa la notizia della sua prematura dipartita, all'età di appena 54 anni, a causa di una grave malattia, ma è lo stesso agente italo-olandese a smentirla: "Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato. È la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono. Sembro anche in grado di resuscitare", il tweet ricondiviso poi tra le storie Instagram. Anche il primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, ha criticato la fake news circolata in giornata: "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo".