"Non prendetelo per il c... in Paradiso, loro sanno la verità. Tvb Mino". Così, su Twitter, il presidente Andrea Agnelli ha rivolto il proprio saluto a Raiola, storico agente italo-olandese, prematuramente scomparso all'età di 54 anni. Il potente procuratore aveva curato gli interessi di numerosi calciatori bianconeri, vecchi e nuovi, da Pavel Nedved, attuale vicepresidente, a Paul Pogba, passando per Ibrahimovic, Matuidi, Pellegrini, De Ligt e Kean.