La lezione di Mihajlovic

Di tanto in tanto, la memoria dell’iPhone ti restituisce immagini archiviate sotto la voce “I miei album”. Non so se voi crediate alle coincidenze. Di certo, quando si verificano, le coincidenze stupiscono. Così, proprio in questi giorni in cui InvestCorp stringe i tempi per acquistare il Milan, all’improvviso riecco una fotografia. Ritrae Ivan Gazidis (voto 10) con la prima pagina di Tuttosport di un giorno di metà luglio 2021, quando il manager sudafricano comunicò di avere cominciato la sua battaglia contro il cancro. “Forza Ivan!”, titolammo. Molto tempo dopo, mentre si profilava la vittoria sul nemico più infido, quella foto mi è stata spedita proprio dall’uomo che ha risanato il club rossonero. A tal punto da scatenare l’interesse del ricchissimo investitore made in Bahrein, pronto a pagare 1,18 miliardi di euro per acquistare il Milan entro maggio. Ma è l’oro di Gazidis che non ha prezzo: è custodito nella miniera di coraggio, di forza, di resilienza con la quale egli ha affrontato il tumore continuando a fare il suo lavoro e ottenendo risultati eccezionali. Non è il solo.