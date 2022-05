La nazionale di calcio FSSI (Federazione sport Sordi Italia) alle Deaflympics

La mancata qualificazione della Nazionale di Roberto Mancini ai Mondiali in Qatar è stato un boccone amaro difficile da digerire per i milioni di tifosi azzurri, i quali aspettavano da otto anni l’occasione di rivedere la propria nazionale giocare il massimo torneo per eccellenza, ma a tal proposito c’è un’altra Nazionale di calcio che sta tenendo altro la bandiera italiana . Si tratta della nazionale di calcio FSSI (Federazione sport Sordi Italia) che si appresta a partecipare alle Deaflympics, giochi Olimpici dei sordi, che si svolgeranno in Brasile a Caxias do Sul, città di 500mila abitanti situata all’estremo sud del Brasile, dal primo al quindici maggio.

Tra gli 85 atleti azzurri che martedì sono partiti alla volta del Brasile infatti, 19 rappresenteranno la nazionale di calcio a 11 guidata dal ct Igor Trocchia, allenatore napoletano ma bergamasco d’adozione - come piace definirsi lui - nominato nel 2019 Cavaliere della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella per avere combattuto il razzismo sul campo da calcio ai tempi di quando allenava il Pontisola, e che da più di tre anni ha deciso di investire tutte le proprie forze in questa entusiasmante avventura. La compagine azzurra, che è stata sorteggiata nel gruppo B assieme a Olanda, Brasile, Camerun e Iran, farà il suo debutto proprio oggi contro la squadra asiatica alle 14 (ore 19 italiane), mentre martedì incontrerà il Brasile, giovedì il Camerun e sabato l’Olanda: «La nostra prima sfidante è un po’ l’incognita del girone ma noi ce la metteremo tutta».

Gli azzurri, che appena arrivati a Caxias do Sul sono stati accolti dal sindaco di origini italiane Adiló Didomenico e dalla vice Paula Loris, hanno potuto allenarsi nel centro sportivo all’aperto solo una volta a causa delle condizioni meteo avverse, la città infatti trovandosi a 900 metri d’altezza, non gode di un clima tropicale. Il piccolo incidente di percorso però non ha di certo guastato il clima di festa: il capitano Davide Grippo, che proprio ieri ha compiuto 38 anni, giocherà la sua seconda Olimpiade e avrà il compito di trasmettere un po’ di esperienza al resto dei giovani compagni. «A parte 3-4 vecchietti» così come li ha definiti bonariamente il mister «il resto della rosa è formato da giovani di età media di 23-24 anni provenienti da tutta Italia, che per partecipare a questo torneo hanno dovuto prendere ferie, permessi di lavoro o pause degli studi». Come Stefano Cappato, attaccante di Lodi classe 2000, che in carriera ha avuto la soddisfazione di esordire in Serie D nel Fanfulla, squadra della sua città, e che ora studia per diventare professore di educazione fisica, o Lorenzo Cecconi, difensore classe 2000 di Urbino, che gioca in una squadra di Prima Categoria. L’entusiasmo è alle stelle, e sebbene ci siano nazionali sulla carta con maggiore esperienza e più titoli in bacheca, Ucraina e Turchia sono le principali candidate alla vittoria, l’obiettivo è passare il turno e arrivare tra le prime otto per poi giocarsi tutte le carte ai quarti.