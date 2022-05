Bournemouth, David Brooks annuncia la guarigione dal cancro

Il centrocampista del Bournemouth e della nazionale del Galles David Brooks ha finalmente ricevuto il via libera dopo le cure ricevute per combattere il cancro. Il 24enne ad ottobre 2021 aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin al secondo stadio e aveva iniziato immediatamente le cure. Brooks ha annunciato su Twitter di aver incontrato il suo specialista per rivedere i risultati finali dei test, dichiarando: "Sono lieto di comunicare che il trattamento ha avuto successo e ora posso dire che mi è stato dato il via libera e ora sono libero dal cancro". In questa stagione David Brooks ha giocato nove partite con il Bournemouth prima di fermarsi.