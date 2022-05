Umbro Italia, ufficiale la partnership con Vicari della CT10 di Totti

Umbro Italia mette a segno un altro colpo sopraffino, e accoglie tra i suoi ambassador Francesco Vicari, capitano della Spal e difensore del club ferrarese dal 2016, di cui è bandiera amata e riconosciuta. Vicari, nato a Roma nel 1994, conta 96 presenze in serie A e sei partite in Nazionale under 20 e 21. Il difensore fa parte della CT10, la società di consulenza e scouting di Francesco Totti che lo ha scelto nel 2021 per la sua scuderia di talenti. Il difensore giocherà con i boots Umbro top di gamma: Tocco Pro, ideata per il massimo controllo della palla e Velocita Pro, che garantisce accelerazione e agilità. Sarà inoltre ambassador di Umbro Italia vestendo con i capi della collezione sia nel tempo libero che per i propri allenamenti.



“Accolgo con grande entusiasmo questa esperienza in Umbro Italia, brand storico e iconico nel mondo del calcio”. Così Francesco Vicari commenta l’ingresso nella New Age S.p.A., l’azienda che detiene la licenza dell’inconfondibile logo del doppio diamante. Vicari spiega il perché della sua scelta: “Apprezzo sin da piccolo lo stile del brand, e l’ispirazione fortemente radicata nel calcio che mi ha fatto innamorare da bambino e che, ancora oggi, piacevolmente ritrovo tra le tante collezioni proposte” e conclude ringraziando i protagonisti di questa operazione: “Ringrazio la CT10, Umbro Italia e Luigi Boccia per avermi coinvolto in questo progetto, riportare Umbro sui campi da calcio è davvero esaltante”.