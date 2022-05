Eto'o: "Mourinho vincerà con la Roma. Scudetto all'Inter? Spero di si"

MILANO - Mourinho e la finale di Conference League con la Roma, la corsa scudetto dell'Inter: questi i pensieri di Samuel Eto'o per il finale di stagione dello Special One e della sua ex squadra. L'ex attaccante, attuale Presidente della Federcalcio Camerunense, ha parlato così del tecnico portoghese con il quale riuscì nell'imresa del triplete in nerazzurro nel 2010: "Conoscendo lo Special One ora è felice, ma lui vuole vincere. La sua testa sarà già a trovare la strategia per vincere. E sono sicuro ci riuscirà. A Josè non piacere perdere, ma sono sicuro che vincerà". Poi un pensiero sulla formazione di Inzaghi e sulla lotta per il titolo di Campione d'Italia: "Può vincere lo scudetto? Non vedo perché no, l'Inter è una delle squadre più importanti del campionato. Deve avere una mentalità sempre vincente, fino all'ultimo secondo tutto è possibile nel calcio. Spero che vinca. La differenza tra le grandi squadre e quelle normali è proprio quello, che fino alla fine si deve fare tutto per vincere e l'Inter è una delle squadre più importanti del Mondo".