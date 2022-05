Olanda, Davids nuovo assistente del ct Van Gaal

ROMA - Edgar Davids , 49 anni, ex centrocampista di Milan , Juventus e Inter , oltre che della nazionale Oranje , è stato nominato, con effetto immediato, assistente del Ct dell' Olanda Louis Van Gaal . Sostituisce Henk Fraser , che la prossima stagione allenerà l' Utrecht , e lavorerà al fianco di Danny Blind , il primo assistente. "Sono lieto che Edgar Davids si unisca al nostro staff tecnico - ha detto Van Gaal in una dichiarazione della KNVB , la federazione calcistica olandese - Le nostre strade si sono incrociate regolarmente in passato e sono convinto che ricoprirà questo ruolo in modo eccellente". Nel 1995 Van Gaal infatti ha vinto la Champions League con l' Ajax Amsterdam , che comprendeva Edwin Van der Sar , Frank e Ronald de Boer , Clarence Seedorf , Marc Overmars ed Edgar Davids , che ha giocato anche con Barcellona e Tottenham .

"Sono molto entusiasta"

"Non sono solo orgoglioso, ma anche molto entusiasta, di poter continuare la mia carriera di allenatore con un uomo così famoso come Louis Van Gaal e di poter lavorare con il top assoluto dell'Olanda", ha esultato Davids, che vanta 74 presenze, di cui 12 come capitano, con la selezione Oranje. I Paesi Bassi si sono qualificati per Mondiali che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre e affronteranno nel Gruppo A Qatar, Senegal ed Ecuador.