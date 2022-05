Serie A, lunedì 16 'Premio Bearzot' a Roberto De Zerbi

ROMA - Si terrà lunedì 16 maggio alle 11, presso il Salone d'Onore del Coni , la cerimonia di consegna della XI edizione del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot ', prestigioso riconoscimento organizzato dall' Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc , quest'anno assegnato al tecnico dello Shakhtar Donetsk , Roberto De Zerbi . A deciderlo è stata la Giuria presieduta dal numero uno della Federcalcio , Gabriele Gravina , e dal massimo dirigente dell' Us Acli Damiano Lembo . In quello stesso giorno verranno premiati anche Dino Zoff e l'arbitro Daniele Chiffi. Quest'ultimo verrà insignito del premio spaeciale di di miglior arbitro italiano emergente, assegnato alla memoria dell'ex direttore di gara Stefano Farina , scomparso il 23 maggio 2017 .

Il premio assegnato a Zoff

All'ex portiere di Juventus e Italia sarà assegnato un riconoscimento speciale alla carriera nel quarantennale dalla storica vittoria del Mondiale 82 e anche il 9° Premio Sociale 'Enzo Bearzot' che come ogni anno va ai progetti sul territorio più meritevoli tra le associazioni Us Acli: per questa edizione è stato assegnato al Comitato Provinciale di Pesaro per la promozione dell'attività sportiva di ragazze non udenti, le quali hanno formato una nazionale di basket.