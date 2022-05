Influencer compra a 1,21 euro 4 voli per il Mondiale in Qatar

Gli anni del Mundial portano bene a Chapu Martínez , notissimo umorista, cantante e influencer argentino che, 4 anni fa ai tempi di Russia 2018 divenne un fenomeno internet planetario con il tormentone “Traéme la Copa, Messi”, ossia portami la Coppa, Lionel. In questi giorni l’artista di Buenos Aires ha di nuovo fatto parlare di sé e sempre per tematiche legarte al fútbol: approfittando di un bug nel sito dell’agenzia di viaggi online eDreams è infatti riuscito, assieme a tantissimi altri argentini, ad assicurarsi i voli per andare in Qatar al seguito della Selección. Il tutto a un prezzo davvero da urlo: 4 biglietti a 150 pesos ossia, al cambio attuale, 1,21 euro!. L’errore del sito non riguardava solo i voli per il Qatar: c’è chi ha comprato un biglietto dall’Argentina a Madrid per 9 pesos (0,072 euro).

«Stavo chattando con alcuni amici: da mesi siamo alla ricerca di voli per il Mondiale - ha spiegato Chapu dalla sua casa di Caballito, Buenos Aires -. A un certo punto mi avvisano che è stata pubblicata un’offerta che non ha senso alcuno: vendono voli per il Qatar anche a 10 pesos! Nel mondo delle offerte su Internet c’è una legge: “Offerta pubblicata, offerta rispettata”. Credetemi, in questa situazione non ci sono solo io, non ci sono solo argentini, c’è gente di ogni parte del Pianeta. Sono stati venduti un sacco di voli: pensate che sto parlando con un Giapponese che ha comprato un biglietto per Barcellona. Ci sono moltissime persone che ora si trovano davanti a una situazione anomala: abbiamo ricevuto conferma da eDreams, dalla loro applicazione, dalle chat. Abbiamo la conferma del volo, emessa pure dalla compagnia aerea e le carte per il preimbarco. Nell’home banking, poi, c’è la transazione con l’addebito del prezzo del volo effettuata dalla compagnia... Certo, poi è arrivata la cancellazione di eDreams, una volta che si sono resi conto dell’immane casino che hanno fatto».

Ovviamente si andrà incontro a un conflitto in sede giudiziaria, con i compratori da un lato ed eDreams dall’altro e, al riguardo, sono diversi i precedenti che danno fiducia a tutti quelli che sono stati così svelti da approfittare del bug. «Quando ci sono arrivate le carte di imbarco, abbiamo prenotato gli hotel spendendo oltre un milione di pesos - ha spiegato ancora Martínez -». Cosa succederà ora? Si può ipotizzare che l’agenzia di viaggi online aspetterà l'esito di un processo che, in circostanze normali, potrebbe durare fino a dopo il Mundial, oppure offrirà un risarcimento a tutti quelli che hanno acquistato i biglietti a prezzi ridicoli.