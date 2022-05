Senesi: "Grazie Italia, ecco perché ho scelto l'Argentina"

BUENOS AIRES (Argentina) - Marco Senesi, difensore centrale del Feyenoord rivale della Roma nella finale di Conference League, giocherà per i colori dell'Argentina. Il 24enne infatti è stato inserito nella lista dei convocato del Ct Scaloni in vista della vista Finalissima dalla Fifa tra Argentina ed Italia del 1° giugno a Wembley contro l'Italia. Il giocatore, che possiede la doppai cittadinanza, era stato contattato anche dallo staff di Roberto Mancini spiegando la sua decisione al portale portoghese Olè: "É molto bello che due nazionali mi amino, sono molto felice perché significa che sto facendo bene il mio lavoro. La questione con l'Italia era reale, ho avuto contatti con il Ct Mancini che mi ha parlato del suo progetto, anche con lo staff tecnico dell'Argentina e in quel discorso ho espresso la mia voglia di giocare per il mio paese. La decisione è già più che chiara". Senesi è nativo di Concordia.