Tacconi, il figlio Andrea: "Febbre superata, verrà spostato di reparto"

ALESSANDRIA - Si affida ai social, Andrea Tacconi per rassicurare tutti sulle condizioni del padre, Stefano Tacconi ricoverato ad Alessandria dallo scorso 23 aprile dopo una emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Sullo stato di salute dell'ex portiere della Juve, il figlio scrive: "Dopo aver sconfitto un'altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto". Un post accompagnato da mani giunte, cuore e quadrifoglio che aumentano l'ottimismo e la speranza per Stefano che il 13 maggio ha compiuto 65 anni, ricevendo l'affetto di tutti i suoi sostenitori.