Il flop di Ramsey, perfidia di rigore

La perfidia dei social non si concede mai un giorno di riposo: ci voleva uno juventino in prestito per perdere un’altra finale europea. Tradotto: Ramsey e il rigore sbagliato contro l’Eintracht di Francoforte. Un segno del destino per l’ex principe di Galles finito nella nebbia prima a Torino e poi a Glasgow, non pervenuto per le prestazioni in campo ma soltanto per il salario alto, pagato a metà tra Juventus e Rangers per un calciatore che, nel periodo dell’Arsenal, aveva dimostrato classe, stile, eleganza, personalità. La barzelletta del parametro zero che affligge molti club e la Juventus fra queste, maschera i costi effettivi: 7 milioni netti all’anno per un totale di 49 presenze e 5 gol in tre stagioni a Torino e il resto di niente, 7 presenze e 2 gol con la divisa dei protestanti scozzesi di Glasgow.