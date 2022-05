Argentina, i convocati per l'Italia: ci sono Dybala, Lautaro e Senesi

BUENOS AIRES (Argentina) - Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha diramato l'elenco dei 29 convocati per la Finalissima, il match tra l'Italia campione d'Europa e l'Albiceleste, vincitrice della Coppa America, in programma il 1° giugno allo Stadio di Wembley. Nel gruppo c'è anche Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord che ha anche passaporto italiano e che era stato corteggiato da Roberto Mancini per vestire la maglia azzurra. Convocati anche, tra gli "italiani", Dybala (Juventus), Musso (Atalanta), Molina e Perez (Udinese), Gonzalez (Fiorentina), Correa e Lautaro (Inter), mentre sono stati "tagliati" dalla prima lista di 35 giocatori Dominguez (Bologna) e Martinez Quarta (Fiorentina).