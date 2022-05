Inghilterra, Abraham e Tomori convocati: c'è l'Italia in Nations League

LONDRA (Inghilterra) - L'Inghilterra si prepara per i prossimi impegni in Nations League con il ct Gareth Southgate che ha ufficializzato la lista dei convocati: due gli "italiani" presenri, l'attaccante della Roma, Tammy Abraham, e il difensore del Milan neo-campione d'Italia, Fikayo Tomori. E proprio l'Italia ci sarà nel prossimo cammino dei Tre Leoni, l'11 è in programma la rivincita della finale di Euro2020 in casa contro gli azzurri di Mancini. "Abraham e Tomori hanno il grande merito di essersi ambientati in un Paese e in un calcio diverso, hanno imparato un'altra lingua e si sono adeguati a un'altra cultura - dice il ct inglese -. Fikayo entra nel gruppo con la sicurezza di chi ha vinto uno scudetto e che ogni settimana ha giocato davanti a 70.000 tifosi, una pressione simile a quella che si ha quando si gioca in Premier, ha giocato una grande stagione". Le altre sfide saranno invece il 4 e 7 giugno con Ungheria e Germania in trasferta e il 14 il ritorno contro gli ungheresi. Tra i convocati non ci sono i giocatori del Liverpool sabato impegnati nella finale di Champions contro il Real, Southgate ha preferito fargli staccare la spina dopo un periodo così logorante tra lotta per il titolo e per la massima competizione europea. Unica eccezione Trent Alexander-Arnold.