Vlahovic salta la Nations League. Dalla Serbia: “È infortunato”

BELGRADO (Serbia) - Dusan Vlahovic è stato escluso dalla lista dei convocati di Dragan Stojkovic, ct della nazionale serba, per le sfide di Nations League con Norvegia, Svezia e, per due volte, Slovenia. Inizialmente inserito nel primo elenco di calciatori chiamati in nazionale, l'attaccante della Juventus - stando a quanto riferito da 'Novosti' - sarebbe stato tagliato a causa di un problema fisico. Restano quindi nove gli 'italiani' presenti: si tratta dei giocatori del Torino Lukic e Vanja Milinkovic-Savic, del fratello Sergej (Lazio), dei centrocampisti del Verona Ilic e Lazovic, del trequartista del Sassuolo Djuricic e dei difensori della Fiorentina Milenkovic, Nastasic e Terzic.