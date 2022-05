Scaloni: "Se la Juve cerca un'ala, Di Maria è tra le migliori al mondo"

Scaloni su Dybala e Lautaro Martinez

E su Dybala, legato formalmente ai bianconeri soltanto fino al prossimo 30 giugno: "Sono situazioni nelle quali siamo passati tutti. L'importante è che i calciatori scelgano con la loro testa e poi giochino. Sono professionisti e sanno come gestire determinate situazioni. È un giocatore e un ragazzo straordinario. Con noi non ha giocato quanto volevamo, ma speriamo sarà una buona scelta per noi per il futuro. Lautaro è il nostro attaccante di sempre, lui sente la fiducia di tutti noi, dei suoi compagni e siamo contenti di lui".

Scaloni su Italia-Argentina

"L'Italia non meritava di non andare al Mondiale, resta pur sempre campione d'Europa, una grande squadra. Ci sono partite in cui il pallone non vuole entrare in porta, ed è così che si perdono le partite. Ma Mancini ha svolto un grande lavoro, restituendo una precisa identità di gioco all'Italia dopo tanti anni. Non penso che adesso farà una rivoluzione, piuttosto cambierà gradualmente come d'altronde abbiamo fatto noi: capita a tutte le nazionali prima o poi di dover cambiare. Ora potrà ricominciare da capo. Domani mi piacerebbe vincere, è un trofeo e quindi un titolo. L'obiettivo da qui a novembre è andare avanti sulla linea di gioco fin qui tracciata. Giocare con questa maglia vuol dire giocare tutte le gare allo stesso modo e andare avanti col cammino tracciato".